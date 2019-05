Du soleil encore quelques jours avant le retour

(Belga) Le temps ensoleillé se poursuivra encore quelques jours avant le retour d'averses orageuses ce week-end, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

L'après-midi de mardi sera marquée par un temps sec et ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes inoffensifs sur la moitié est du pays. Les maxima seront compris entre 13 et 17 degrés sous un vent sensible de nord-est. Mercredi, le soleil sera toujours au rendez-vous avec un thermomètre qui pourra monter jusqu'à 17 degrés. A partir de jeudi, le ciel se couvrira progressivement de nuages, mais le temps restera encore généralement sec et ensoleillé. Vendredi, le ciel sera partagé entre champs nuageux, parfois abondants, et éclaircies. L'après-midi, quelques ondées locales seront possibles. Samedi, l'instabilité se confirmera et se traduira par un ciel changeant, alternant entre éclaircies et nuages cumuliformes à l'origine d'averses. L'après- midi, ces averses pourraient localement prendre un caractère orageux. Dimanche, l'atmosphère restera instable avec une alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes à l'origine d'averses parfois intenses et orageuses. Le temps pourrait toutefois être plus sec dans la région côtière. Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés dans l'intérieur des terres, et se situeront autour de 15 ou 16 degrés à la côte. (Belga)