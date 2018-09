Du soleil et de la chaleur jusqu'à jeudi

(Belga) Il fera beau et chaud les prochains jours, quelques nuages s'invitant par moments dans le ciel. Jusqu'à jeudi certainement, les maxima dépasseront les 20 degrés partout dans le pays et même les 25 degrés dans certaines régions.

Lundi après­-midi, le temps restera ensoleillé, seulement voilé par des nuages d'altitude. Les maxima seront compris entre 22 et 26 degrés, rapporte l'IRM. Le vent sera faible ou modéré de secteur sud. La nuit de lundi à mardi, le ciel sera bien dégagé. Il fera doux pour la saison avec des minima compris entre 12 et 17 degrés. Mardi, il fera d'abord ensoleillé. Au fil des heures, le ciel se chargera sur la moitié ouest du pays. Il fera chaud avec des maxima de 21 degrés à la Côte et de 23 à 27 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré, et dans l'ouest modéré à assez fort. Mercredi, il fera généralement ensoleillé et sec avec dans le nord­-ouest du pays de temps en temps davantage de champs nuageux. Maxima entre 21 ou 22 degrés au littoral et 24 ou 25 degrés ailleurs. Vent modéré de sud­-ouest. Jeudi, on prévoit le même type de temps avec beaucoup de soleil mais avec davantage de nuages dans le nord­-ouest. Le retour de la pluie est annoncé vendredi. (Belga)