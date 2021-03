Du soleil et de la douceur avant une nouvelle chute des températures

(Belga) Le temps sera doux et ensoleillé en beaucoup d'endroits mercredi après-midi sauf au littoral où du brouillard persistera encore pendant un moment. Des champs nuageux masqueront aussi progressivement le soleil sur l'ouest du territoire et pourraient laisser échapper une averse en fin de journée. Le mercure affichera des valeurs comprises entre 13 et 16 degrés sous un vent faible de secteur sud-ouest, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Mercredi soir et la nuit suivante, la nébulosité continuera d'augmenter depuis l'ouest avec l'arrivée d'une zone de pluie qui affectera l'ensemble des régions. Les minima se situeront entre 3 et 6 degrés tandis que le vent restera faible sans direction précise. Jeudi, le ciel sera chargé avec des périodes de pluie ou des averses intenses qui pourraient être accompagnées d'un orage, notamment dans le sud du pays. Les maxima varieront de 6 à 8 degrés dans le nord et de 8 à 10 degrés dans le sud. Le vent faible et variable deviendra progressivement modéré de secteur nord avant un retour progressif des éclaircies durant la soirée et la nuit qui s'annonce assez froide. Vendredi, les éclaircies gagneront progressivement du terrain depuis le nord pour laisser place à un temps plutôt ensoleillé mais sensiblement plus froid. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 5 à 6 degrés en plaine, sous un vent modéré de secteur nord-est. Le week-end s'annonce lumineux mais assez froid avec des gelées nocturnes généralisées. (Belga)