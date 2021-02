Du soleil et de la douceur pour débuter la semaine, avant le retour du froid

(Belga) Le temps sera ensoleillé dimanche après-midi, avec des maxima allant de 7 à 12 degrés. Ce soir, le ciel sera ensuite serein, avant une nuit où il y aura un risque de formation de nuages bas ou de brouillard en Basse et Moyenne Belgique. Les minima descendront jusque -2 à +3 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Lundi à l'aube, des brumes, nuages bas et bancs de brouillard pourront traîner par endroits en Basse et Moyenne Belgique. Le soleil s'imposera ensuite assez rapidement sur la plupart des régions, excepté dans le nord ou le nord­-ouest, où la grisaille pourra s'accrocher un peu plus longtemps. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés sous un vent modéré de secteur est. Lundi soir et la nuit de lundi à mardi, le ciel sera serein ou peu nuageux avec des minima de ­1 à +2 degrés, sous un vent généralement faible et en Ardenne modéré. Mardi, après une nuit froide avec des gelées dans de nombreuses régions, le pays profitera d'un franc soleil avec des maxima de 11 à 15 degrés. Le vent sera faible à modéré. Mercredi, la journée débutera sous le soleil. En cours de journée, la nébulosité deviendra progressivement plus abondante, puis une zone de pluie envahira le pays au cours de la nuit suivante. Il fera assez doux avec des maxima de 12 à 16 degrés. Le vent sera faible. Jeudi, des périodes de pluie ou des averses et des maxima jusqu'à 10 degrés. Vendredi et samedi, le temps sera généralement sec mais les températures ne dépasseront plus les 6 degrés. (Belga)