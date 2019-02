Du soleil jusqu'à lundi compris

(Belga) Ce samedi après-midi, il fera généralement ensoleillé avec parfois des voiles d'altitude, selon l'Institut royal météorologique (IRM). A la mer, le temps sera temporairement un peu plus nuageux. Il fera à nouveau doux avec des maxima compris entre 11° et 15°. Le vent sera faible à parfois modéré de sud à sud-ouest.

Samedi soir et la nuit suivante, seuls quelques nuages élevés sont attendus. Les minima seront compris entre -2° et +6°. Dimanche, nous bénéficierons à nouveau d'une douce journée ensoleillée. Quelques voiles d'altitude sont encore possibles. Les maxima se situeront entre 10° en Ardenne et 16° en Campine, sous un vent généralement modéré de secteur sud à sud-est. Lundi, le temps restera sec et assez ensoleillé. Quelques champs nuageux atteindront l'ouest du pays dans l'après-midi. Les maxima avoisineront les 13° à 14°. Mardi, le ciel sera d'abord nuageux avec de faibles pluies qui quitteront le pays par l'est. Des éclaircies suivront. On notera un léger recul des températures avec des maxima proches de 10° dans le centre du pays. Mercredi, même si on attend quelques éclaircies, les nuages seront encore majoritaires mais le temps restera sec. Maxima de 12° attendus. De jeudi à samedi, le soleil devrait à nouveau reprendre le dessus et les températures repartir à la hausse avec des maxima de 14° ou 15° vendredi et samedi.