Du vent et des averses au menu du week-end

(Belga) Des averses toucheront notre pays vendredi après-midi. Quelques éclaircies seront d'abord encore possibles, notamment sur le sud-est du territoire, mais ensuite le ciel deviendra graduellement très nuageux partout. De fortes rafales seront possibles durant les averses, selon les prévisions de l'IRM.

En fin d'après-midi, le temps deviendra plus sec, avec des éclaircies sur l'ouest. Les maxima seront compris entre 6 et 10 degrés. Le vent sera assez fort à fort de secteur sud ouest, avec des rafales de 70 à 80 km/h, et localement un peu plus sous les fortes averses. Après une accalmie en première partie de soirée, des zones de pluie toucheront la Belgique. En fin de nuit et à l'aube, un front froid traversera notre territoire d'ouest en est et pourrait donner lieu à des pluies plus intenses. Les minima se situeront entre 2 et 7 degrés. Le vent de sud-ouest sera d'abord modéré à assez fort; durant la nuit, il s'intensifiera pour devenir fort avec alors risque de rafales jusqu'à 80km/h. Samedi, le front froid continuera à progresser sur la Belgique et quittera le pays par le sud-est en cours de matinée. En Ardenne, les pluies pourraient être suivies de précipitations hivernales. À l'arrière du front, des éclaircies se développeront et pourraient parfois être larges durant l'avant-midi. (Belga)