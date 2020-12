Du vent et des nuages pour commencer la journée de vendredi

(Belga) Ce vendredi matin, le temps sera encore très nuageux avec quelques averses, surtout sur l'extrême ouest et le sud-est du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec. En Ardenne, un peu neige fondante sera possible. L'après-midi, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies locales même si une averse restera possible sur l'extrême ouest et sur le sud-est. Les maxima évolueront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 6 ou 7 ailleurs. Le vent de sud sera d'abord assez fort, devenant modéré dans le courant de l'après-midi. À la mer, le vent sera tout d'abord fort, assez fort ensuite.

La nuit prochaine, de larges éclaircies se développeront sur une grande partie du territoire. Après minuit, il y aura davantage de nuages avec risque d'averse. Localement, un risque de quelques pluies verglaçantes existera. Les minima seront compris entre -1 degré en Hautes-Fagnes à 2 ou 3 degrés là où les nuages seront prédominants. Samedi, le temps restera sec partout sous une nébulosité variable. Les maxima oscilleront autour de 5 degrés dans le centre. Dimanche débutera sous la froidure avec localement de la brume ou du brouillard givrant. En journée, le temps restera sec avec une alternance de passages nuageux et ensoleillés. Maxima de 4 degrés dans le centre. (Belga)