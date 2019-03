Du vent tout le week-end, avertissement dès 13h00 sur l'ensemble du territoire

(Belga) Samedi après­-midi, la zone de pluie qui a touché la Belgique dans la matinée quittera le territoire par les Ardennes. A partir de la côte, le ciel deviendra partiellement nuageux avec quelques averses, annonce l'Institut Royal Météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 8 degrés sur les hauteurs ardennaises et 12 ou 13 degrés en Flandre. Le vent augmentera temporairement avec des pointes qui pourront atteindre les 80 km/h. Un avertissement de couleur jaune sera d'ailleurs en vigueur samedi de 13h00 à 17h00.

Samedi soir, le temps deviendra momentanément plus sec avec des éclaircies. Plus tard dans la nuit, des pluies sont à nouveau prévues depuis la frontière française. Sur les hauteurs ardennaises, il pourra s'agir d'un peu de neige ou de neige fondante. Les minima oscilleront entre 0 degré sur les sommets ardennais et 5 degrés dans l'ouest. Le vente sera temporairement faible durant la nuit. Dimanche, le temps sera d'abord pluvieux. Il deviendra ensuite plus changeant avec des éclaircies et quelques averses. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Ardenne et 11 degrés en Flandre. Le vent se renforcera rapidement pour devenir assez fort ou fort dans l'intérieur et très fort à la mer. Des rafales jusqu'à 100 km/h sont attendues. Un deuxième avertissement jaune est donc émis pour dimanche. Il sera en vigueur de 10h00 à 20h00. Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps sera toujours venteux et variable avec encore quelques averses. Les minima oscilleront entre ­1 degré sur les sommets ardennais, 3 ou 4 degrés dans le centre et 6 degrés à la mer. Le vent deviendra modéré à assez fort avec des pointes de 70 km/h. Lundi, le temps sera changeant avec des giboulées, éventuellement ponctuées de quelques coups de tonnerre. En Ardenne, les précipitations pourront aussi tomber sous forme de neige fondante ou de neige. Le long de la frontière française, le temps devrait toutefois être plus sec. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 8 degrés dans l'ouest du pays, sous un vent modéré à assez fort, voir fort à la mer. Les rafales pourront encore atteindre 70 km/h. (Belga)