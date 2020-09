Éclaircies et passages nuageux avec de douces températures

(Belga) Des éclaircies et des passages nuageux alterneront, jeudi après-midi, sous un temps généralement sec. Les maxima varieront entre 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 23 degrés dans l'extrême sud du pays. Le vent sera généralement faible de nord à nord-est, indique l'IRM.

En soirée, le temps sera calme avec de larges éclaircies. Cette nuit, il y aura davantage de champs nuageux mais le temps restera sec. Un peu de brume ou des nuages bas pourront se former par endroits. Les températures descendront entre 7 et 14 degrés. Le vent sera faible de nord-est puis de direction variable. Vendredi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps deviendra partiellement nuageux et sec. Les maxima oscilleront entre 20 degrés en Hautes Fagnes et 24 degrés dans l'extrême sud du pays. Le vent sera généralement faible de direction variable puis d'ouest à nord-ouest. À la côte, il deviendra modéré. En soirée de vendredi et la nuit suivante, le ciel deviendra peu nuageux. En fin de nuit, les nuages se feront plus nombreux au nord du pays mais le temps restera sec. Les minima oscilleront entre 7 et 13 degrés. Le vent sera faible de direction variable puis de secteur ouest à sud-ouest. À la mer, il sera modéré de ouest-sud-ouest. (Belga)