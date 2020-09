Éclaircies et passages nuageux pour les prochains jours

(Belga) Le temps sera d'abord très nuageux à couvert ce mardi après-midi, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Quelques gouttes de pluie pourraient nous arroser mais les éclaircies vont peu à peu grignoter du terrain. Les maxima seront compris entre 19 et 23 degrés, sous un vent modéré.

Cette nuit, les minima varieront entre 8 degrés en Hautes­ Fagnes et 17 degrés sur le centre. Mercredi, on retrouvera le même type de temps. Il fera d'abord très nuageux sur l'ensemble des régions et le risque d'averses sera présent. L'après­ midi, de plus larges éclaircies se dessineront progressivement. En fin de journée, la nébulosité deviendra abondante sur le front ouest à l'approche d'une perturbation. Les maxima évolueront peu et seront compris entre 18 et 24 degrés, sous un vent modéré. Jeudi, il fera d'abord partiellement à très nuageux. En matinée, quelques faibles pluies ou averses seront encore possibles, principalement dans le sud du pays. Ensuite, il fera sec sur la plupart des régions. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 22 degrés en Lorraine Belge. Vendredi, nous bénéficierons d'un temps sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, surtout en Ardenne. Le thermomètre affichera jusqu'à 24 degrés dans le sud­ est.