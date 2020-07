Éclaircies et temps chaud pour débuter la semaine

(Belga) Des averses passagères s'attarderont encore surtout en Flandre, indique l'IRM lundi, évoquant des éclaircies venues de France par la suite. Le temps sera assez chaud avec des maxima de 24 à 29 degrés.

Un front chaud traversera la Belgique avec assez bien de nuages et parfois de la pluie, surtout en Flandre. Assez rapidement, le temps redeviendra plus sec avec des éclaircies à partir de la France. Les maxima varieront de 24 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 27 ou 28 degrés en Flandre, et même jusqu'à 29 en Lorraine Belge. Le vent sera généralement modéré de secteur sud avec des pointes de 50 km/h. Le long du littoral, le vent basculera en soirée au sud-ouest en devenant assez fort avec des rafales de 60 km/h. (Belga)