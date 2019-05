En mai 1979, Leonarda se souvient avoir accouché par temps de neige: "Ce n'est pas si exceptionnel!"

Leonarda habite à Forchies-la-Marche dans la province du Hainaut. Ce matin, elle découvre sur notre site que la neige est tombée dans plusieurs localités en Belgique. De nombreux lecteurs s'interrogent sur un tel phénomène. "Incroyable ! De la neige au mois de mai !", nous écrit-on.

Leonarda n'est quant à elle pas si surprise. Via notre bouton orange Alertez-nous, elle nous raconte avoir accouché le 15 mai 1979. Et ce jour-là, il neigeait bien en province du Hainaut. "J'ai commencé à avoir des contractions vers 3 heures du matin. Le ciel était gris, lourd mais nous n'avons pas vraiment fait attention à ça. Et puis je n'étais pas en mesure d'apprécier la couleur du ciel à ce moment là. Le bébé est né à 7h15 le matin et quand on m'a mis dans ma chambre, j'ai vu qu'il avait neigé. Il a continué de neiger toute la journée. Il est tombé de la neige fondante et de la neige solide", nous confie-t-elle.