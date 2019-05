En mai, fais ce qui te plaît: de la NEIGE FONDANTE annoncée en Haute Belgique

Ce vendredi, le ciel sera partagé entre quelques éclaircies et de périodes nuageuses. Quelques averses seront possibles mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés. Le vent restera faible à généralement modéré de secteur nord.

Ce soir, le temps restera généralement sec avec toutefois ci et là une averse de pluie. La nuit suivante, le ciel deviendra très nuageux tandis qu'une zone de pluie transitera sur le pays d'ouest en est. Cet perturbation atteindra l'est et le sud-est assez tard dans le nuit et en Ardenne il devrait s'agir de neige fondante voire de neige. En fin de nuit, le temps deviendra variable sur la moitié nord du pays avec quelques giboulées et parfois des éclaircies. Les minima se situeront entre 0 degré en haute Belgique et 6 degrés à la côte. Le vent sera toujours faible à modéré de secteur nord.

Samedi, à l'arrière d'un front froid, une poche d'air froid d'origine polaire transitera via nos régions. Le matin, nous prévoyons de la neige fondante voire de la neige en Haute Belgique. A l'arrière de cette perturbation, la nébulosité deviendra variable avec des cumulus et des éclaircies. Il y aura des giboulées avec risque d'un coup de tonnerre et de grésil. Il fera frais pour la saison, avec des maxima de 5 degrés en Hautes-Fagnes à 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, de secteur nord-ouest. Rafales jusque 65 km/h.

Dimanche, le ciel restera changeant, partagé entre éclaircies et passages nuageux encore à l'origine de quelques averses. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra probablement plus sec sur l'ouest. Il fera toujours très frais avec des maxima de 7 à 11 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur nord. Il faudra encore tenir compte d'un risque de faibles gelées nocturnes.

Lundi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Quelques averses seront possibles. Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés, sous un vent souvent modéré de secteur ouest à nord-ouest.

Mardi, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque d'une ondée. Toutefois certaines régions devraient rester sèches. Maxima entre 12 et 14 degrés.

Mercredi, après le passage d'une zone de pluie, le temps deviendra instable avec des averses, parfois orageuses. Maxima de 15 ou 16 degrés dans le centre.