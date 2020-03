Encore de belles journées ensoleillées en perspective

(Belga) Ce mardi après-midi, le temps sera calme, ensoleillé avec quelques voiles d'altitude, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima oscilleront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés dans le centre du pays ainsi qu'en Campine. Le vent sera modéré de secteur est à sud-est sur la partie sud-est du territoire, et souvent faible de secteur sud-est ailleurs.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera généralement dégagé. De faibles gelées sont à prévoir sur l'ensemble du territoire, avec des minima de -4 ou -5 degrés dans les vallées de l'Ardenne à -2 degrés ailleurs. Mercredi, encore une journée baignée de soleil; les maxima varieront entre 7 et 12 degrés. Ensuite le mercure plongera vers des valeurs négatives. Jeudi, après une nouvelle nuit froide, le temps sera encore sec et ensoleillé avec parfois quelques passages nuageux l'après-midi. Les maxima grimperont jusqu'à 11°. Vendredi, de l'air graduellement plus humide et parfois légèrement instable atteindra notre pays par l'est. La matinée devrait encore être lumineuse, avant l'arrivée de champs nuageux progressivement plus nombreux à partir de l'Ardenne.