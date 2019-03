Encore de la pluie

(Belga) Une zone de pluie active traversera le centre et l'est du pays jeudi en matinée, laissant ensuite la place à une atmosphère instable avec des averses, dans l'après-midi. Quelques éclaircies embelliront malgré tout le tableau, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Le temps sera toujours venteux: le vent de sud-ouest sera d'abord modéré à assez fort, puis se renforcera. Des rafales jusque 80 km/h, voire localement un peu plus, sont attendues. Les maxima comporteront 6-7 degrés en Hautes Fagnes et 10 ou 11 degrés en plaine. Durant la soirée, des averses et périodes plus sèches alterneront. Puis une nouvelle ligne d'averses traversera le pays du nord-ouest vers le sud-ouest. Des averses hivernales pourraient survenir en Hautes-Fagnes. Le mercure baissera jusqu'à 2 degrés sur les hauteurs, 5 à 6 degrés ailleurs. Le vent se fera modéré, de sud-ouest, virant ensuite à l'ouest au sud-ouest dans l'intérieur et à l'ouest à nord-ouest à la mer. (Belga)