Encore des averses à attendre dans le sud du pays avant le retour du soleil cette semaine

(Belga) La nébulosité restera abondante ce lundi après-midi, avec encore quelques faibles pluies ou l'une ou l'autre averse, principalement dans la moitié sud du pays, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Mais au fil des heures, des éclaircies se développeront, surtout en Flandre.

Les maxima se situeront entre 10°C en Hautes-Fagnes et 17°C en Lorraine belge ainsi que dans le nord du pays. Le vent sera faible à modéré et virera au secteur nord-est sur tout le territoire d'ici la fin de la journée. Lundi soir, le ciel se dégagera sur l'ensemble des régions. Pour la nuit, on peut s'attendre à des minima compris entre 0°C dans certaines vallées ardennaises et 5 ou 6°C en plaine, sous un vent modéré virant au secteur est à nord-est. Le soleil se rattrapera les jours suivants. Mardi, le temps sera sec et assez ensoleillé, malgré des voiles d'altitude. Les maxima varieront de 11°C en Hautes-Fagnes à 17°C en Campine. Le vent sera modéré de secteur est à nord-est. La nuit sera à nouveau relativement froide avec toujours un risque de gel dans certaines vallées ardennaises. Mercredi, le temps sera ensoleillé et déjà un peu plus doux. Les maxima seront compris entre 15°C en haute Ardenne à 19°C en Campine. Jeudi et vendredi, le mercure devrait même atteindre 22 et 23°C dans le centre du pays. (Belga)