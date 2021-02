Les prévisions avaient annoncé un temps glacial, mais n'avaient pas insisté sur la neige. Or, certains témoins nous signalent l'apparition de quelques flocons via le bouton orange Alertez-nous. "Il neige à Hermalle-sous-Argenteau, à Oupeye en province de Liège", nous écrit ainsi Jason. "Il neige aussi à Namur!", nous affirme Tessa.

Cet après-midi, le temps est annoncé nuageux et très froid. Les maxima seront compris entre -7 degrés dans les Hautes-Fagnes et 0 degré à la Côte. Le vent, orienté au secteur est à nord-est, sera piquant, augmentant ainsi la sensation de froid, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.



Mercredi soir et la nuit suivante, la nébulosité sera variable mais des éclaircies plus larges sont attendues sur le nord-ouest du pays. Il fera à nouveaux très froid avec des minima compris entre -6 et -13 degrés sous un vent faible à modéré de secteur est à nord-est. Jeudi matin, quelques poches de grisailles seront présentes par endroits mais le temps deviendra ensuite ensoleillé sur la plupart des régions. Les maxima varieront de -4 degrés dans les Hautes-Fagnes et +1 degré ailleurs. Vendredi, après une nouvelle nuit glaciale, la journée s'annonce à nouveau froide mais toujours ensoleillée malgré quelques nuages d'altitude. Les maxima seront compris entre -1 et -5 degrés. Le vent sera désagréable, modéré dans l'intérieur des terres et parfois assez fort à la mer, de secteur nord à nord-est. Samedi, le soleil sera à nouveau bien présent tandis que le vent modéré à parfois assez fort sur le relief virera au secteur est à sud-est. Dimanche, enfin, un dégel diurne semble se profiler sur l'ensemble du pays mais le soleil sera parfois voilé par quelques nuages d'altitude.