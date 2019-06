Encore des nuages et des averses mercredi

(Belga) Durant l'après-midi, de fortes averses auront lieu sur l'ouest du pays, des averses locales ailleurs, avant que le risque d'orages intenses mais isolés n'augmente en fin de journée, selon les dernières prévisions de l'IRM. Des températures jusqu'à 28 degrés en Gaume et en Campine sont attendues, 21 degrés à la mer.

Le vent sera généralement modéré de secteur sud-est. En soirée et durant la nuit, averses et orages intenses se poursuivront, avec parfois de la grêle et de fortes rafales de vent. Cela devrait se calmer un peu en seconde partie de nuit, alors que le mercure descendra jusqu'à 12 à 17 degrés. Demain, nuages et averses seront à nouveau fréquents. Le soleil fera temporairement son apparition sur l'est du pays dans l'après-midi, sans écarter cependant le risque d'orages locaux. Les maxima seront compris entre 16 ou 17 degrés à la côte et 25 ou 26 degrés en Campine. (Belga)