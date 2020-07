Encore deux jours de grisaille avant le retour du soleil

(Belga) Une chape de nuages plombera encore le ciel ce jeudi matin avec quelques fines pluies ou bruines, surtout au nord du pays. Quelques rayons de soleil perceront en cours de journée sur le sud puis le centre du territoire, sous des maxima compris entre 19 degrés le long du littoral et 26 degrés en Gaume. Le vent, modéré, soufflera d'ouest à sud-ouest. À la mer, il sera parfois assez fort avec des pointes de 55 km/h, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Pendant la nuit, la nébulosité se fera à nouveau plus abondante à partir du nord-ouest avec le retour de quelques pluies ou averses, surtout en fin de nuit. Les températures minimales se situeront entre 13 et 16 degrés avec un vent faible puis modéré de sud-ouest. Vendredi, nous nous réveillerons à nouveau sous une épaisse couche de nuages et quelques pluies traverseront le pays du littoral vers l'Ardenne. L'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir du nord-ouest avec davantage d'éclaircies. Une averse isolée restera cependant possible. Le thermomètre affichera de 17 à 19 degrés en bord de mer et en Ardenne, et de 19 à 21 degrés dans les autres régions. Le vent basculera au nord-ouest en étant généralement modéré à l'intérieur des terres et assez fort au littoral. Il faiblira en soirée. Le week-end s'annonce plus calme et plus sec avec davantage de soleil. Les nuits seront assez fraîches mais les températures remonteront aux alentours de 20 degrés l'après-midi. (Belga)