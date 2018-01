Encore pas mal de précipitations ces prochains jours, parfois sous forme de neige

(Belga) Le ciel sera changeant vendredi après-midi, avec alternance de passages nuageux et d'éclaircies, parfois larges sur l'ouest du pays. L'Institut royal météorologique prévoit aussi quelques averses locales, essentiellement près de la frontière avec les Pays-Bas, et au sud du sillon Sambre et Meuse où elles seront souvent à caractère hivernal. Ces averses pourront être ponctuées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 5 ou 6 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et à la côte souvent assez fort, de secteur ouest à sud-ouest.

Vendredi soir, le temps restera variable avec encore des averses locales, sous forme de pluie, de grésil ou éventuellement de neige fondante en plaine, et sous forme de neige en Ardenne. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra généralement sec mais des nuages élevés de plus en plus denses atteindront notre territoire à partir de la frontière française. Les minima se situeront entre -1 et -3 degrés en Ardenne, et entre -1 et +2 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte d'abord encore assez fort, d'ouest à sud-ouest revenant ensuite au secteur sud-ouest. Samedi, le ciel sera très nuageux sur l'ensemble du pays, avec des précipitations à partir de la frontière française. Ces dernières tomberont sous forme de neige au sud du sillon Sambre et Meuse et de neige fondante ou de pluie ailleurs. Les maxima se situeront autour de 0 ou 1 degré en Ardenne, de 2 ou 3 degrés dans le centre, et de 4 ou 5 degrés dans la région côtière. Dimanche, il fera d'abord sec avec des champs de nuages bas en Haute Belgique et un ciel parfois bien voilé par les nuages d'altitude ailleurs. En fin de journée, une zone de précipitations, avec un caractère hivernal dans un premier temps, devrait atteindre l'ouest et les régions proches de la frontière française, avant de s'étendre graduellement au reste du pays en soirée. Les maxima ne dépasseront pas 5 degrés. En début de semaine prochaine, le temps restera humide mais il fera sensiblement plus doux.