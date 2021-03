Encore quelques belles éclaircies avant le retour des nuages en soirée

(Belga) Le météo restera marquée par de belles éclaircies ce samedi après-midi, ponctuées de quelques champs nuageux. Les maximas oscilleront entre 2 et 9 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Ce samedi soir, et cette nuit, les nuages seront toutefois de plus en plus nombreux, avec quelques faibles risques de précipitation. Les minimas iront de -2° à +6°C. Dimanche, le ciel restera majoritairement nuageux avec quelques faibles pluies et bruines dans la moitié sud-est du pays. Les maximas fluctueront entre 3 à 9 degrés. Le début de la semaine sera sec, mais encore assez nuageux. (Belga)