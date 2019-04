Encore quelques éclaircies avant l'arrivée des averses

(Belga) Ce mercredi midi, il y aura encore des éclaircies, mais dans le courant de l'après-midi, le ciel deviendra très nuageux, chargé de pluie ici et là.

Quelques coups de tonnerre sont annoncés localement. Les maxima se situeront entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine. Le vent sera modéré à parfois assez fort, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ce soir, le temps restera variable. Jeudi, la nébulosité augmentera à partir du sud et il faudra composer avec des périodes de pluie ou d'averses, accompagnées d'orages par endroits. Les maxima évolueront entre 10 et 17 degrés. Vendredi, la journée débutera avec des éclaircies sur toutes les régions. Ensuite, le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux et le risque d'averses augmentera, principalement le long de la frontière française. Le temps devrait rester plus sec avec de plus larges éclaircies sur le nord du pays. Les températures seront comprises entre 12 et 18 degrés sous un vent modéré de secteur sud. (Belga)