Encore quelques éclaircies avant un temps morose

Le temps restera généralement sec dimanche après-midi, le ciel se partageant entre éclaircies et champs nuageux de plus en plus présents. Des averses locales auront par contre finalement droit au chapitre en fin de journée, selon les prévisions de l'IRM. Les températures maximales seront comprises entre 17° à la mer et 21° dans le centre du pays. Le vent restera modéré.

Le ciel nocturne sera bien couvert, et pourrait apporter son lot de gouttes sur l'ouest du pays. Les minima seront compris entre 9 et 14°. La journée de lundi sera à peu de choses près la même, si ce n'est que l'épisode des éclaircies pourrait être coupé au montage. La nébulosité se fera de plus en plus importante, et un orage local n'est pas exclu en fin d'après-midi et en soirée. Le mercure grimpera jusqu'à 19° au littoral et dans les Hautes Fagnes et 23° ailleurs. Le ciel ne se dégagera qu'au cours de la nuit, mais plus proche du sol, des bancs de brouillard et des brumes pourraient se former par endroits. Mardi, il fera gris. Le soleil n'abandonnera cependant pas la partie et tentera par moments une percée. Les champs nuageux devraient tout de même gagner la partie et apporter avec eux des pluies et averses potentiellement orageuses. Les minima seront compris entre 12 et 18°, sous un vent faible mais variable. La journée de mercredi débutera sous d'intenses pluies, une nouvelle fois orageuses. Le soleil devrait faire son retour dans l'après-midi, offrant des maxima avoisinant les 19°.