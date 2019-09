Encore quelques gouttes avant un temps sec et doux pour toute la semaine

(Belga) Dimanche après-midi, le ciel sera partiellement à parfois encore très nuageux, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). En Haute Belgique, des averses pouvant être ponctuées d'un coup de tonnerre sont encore au programme. Sur les autres régions, même si quelques averses sont aussi prévues, elles deviendront progressivement moins nombreuses. Les maxima seront encore trop frais pour la saison, entre 13°C et 18°C tandis que le vent sera faible ou modéré, modéré à la Côte, de secteur nord-nord-ouest.

Dimanche soir, les dernières averses locales s'éteindront progressivement. Ensuite, durant la nuit, le temps deviendra généralement sec et calme avec de larges éclaircies. Une faible averse restera possible au littoral. Des bancs de brouillard pourront plus tard se former. Le vent deviendra faible et reviendra du nord-ouest vers le sud-ouest. Les minima oscilleront entre 4°C en Hautes Fagnes à 10°C à la mer. Lundi, il fera généralement sec avec des éclaircies et des champs nuageux. Les maxima iront localement jusqu'à 18°C. Il fera toujours sec et un peu plus doux mardi.