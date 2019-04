Encore quelques nuages et précipitations avant le retour du soleil jeudi

(Belga) Mardi après-midi, les nuages seront de plus en plus nombreux à partir de la frontière française. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le ciel deviendra couvert avec quelques pluies surtout sur le sud-est. Ailleurs, le ciel sera souvent très nuageux avec encore la possibilité de quelques éclaircies, mais aussi le risque d'une averse. La masse d'air restera assez douce avec des températures comprises entre 10°C sur la Gaume et 17°C ou 18°C sur le nord. Le vent sera faible à modéré de secteur sud ou sud-est, indique l'Institut royal de météorologie (IRM).

Dans la nuit, le ciel sera très nuageux à couvert sur l'ensemble du pays. Le risque de quelques précipitations intermittentes se maintiendra sur de nombreuses régions, mais le temps restera probablement plus sec sur l'ouest. En fin de nuit, de la brume, voire du brouillard en Ardenne pourront se former. Les températures minimales se situeront entre 5°C sur la Gaume et 9°C sur le centre et le nord du pays. Mercredi matin, le ciel sera couvert sur de nombreuses régions. Un peu de bruine ou de faibles pluies seront possibles, surtout sur la moitié est du pays. Les températures seront comprises entre 12°C sur les Hautes-Fagnes et 16°C sur le nord. À partir de jeudi, le temps sera ensoleillé avec des températures de 20°C voire progressivement un peu plus. (Belga)