Prévision météo: encore un petit goût d'été, avec un temps sec et du SOLEIL

Ce vendredi, après dissipation de la grisaille matinale, surtout présente sur l'ouest, il y aura d'abord de larges éclaircies et des nuages cumuliformes du centre à l'est. Dans l'ouest, il faudra attendre par endroits la mi-journée pour voir s'ouvrir la couverture de nuages bas.

L'après-midi, la nébulosité deviendra variable sur toutes les régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques gouttes ne sont pas exclues très localement. Les maxima oscilleront entre 16°C sur les hauteurs et 21°C ailleurs. Le vent sera faible, au littoral d'abord modéré, de secteur sud-ouest ou de direction variable.



Ce soir et cette nuit, le temps deviendra peu à partiellement nuageux mais sec. Les minima varieront de 6 à 14°C. Samedi, le ciel sera partiellement à très nuageux, mais le temps restera pratiquement sec. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés en Campine, sous un vent dans l'ensemble faible. Dimanche, la nébulosité deviendra assez abondante avec l'une ou l'autre averse localisée. Les maxima se situeront entre 15 et 21°C, sous un vent faible à modéré. En début de semaine prochaine, le temps sera assez sec avec progressivement plus de soleil après la grisaille matinale.

