Encore un peu de douceur en ce début de week-end

Il fera doux vendredi après-midi avec des maxima de 12 à 17 degrés, annonce l'IRM. Le temps restera sec sur la plupart des régions, avec une alternance d'éclaircies et d'épisodes plus nuageux. En fin de journée, quelques gouttes ne seront pas exclues. Le vent restera bien présent avec des rafales autour de 40 et 50 km/h.

Mêmes conditions dans la nuit de vendredi à samedi avec toujours des températures agréables comprises en 8 et 14 degrés. Samedi, le temps sera sec et globalement ensoleillé. Il fera très doux avec des maxima de 15 à 17 degrés sur les hauteurs ardennaises, et autour de 18 ou 19 degrés ailleurs. Des rafales de vent de 50 km/h sont encore annoncées. La pluie fera son retour dans la nuit de samedi à dimanche à partir de la Côte. Les minima seront compris entre 8 et 12 degrés. Le vent sera d'abord modéré à assez fort de secteur sud­-ouest, avec des rafales autour de 50 km/h, avant de virer au secteur nord­-ouest et de diminuer en intensité dans l'intérieur des terres. La journée de dimanche débutera sous la pluie.