Encore un peu de soleil samedi avant le retour des nuages

Le soleil illuminera la Belgique en début d'après-midi avec cependant quelques champs nuageux au nord du sillon Sambre et Meuse. Les nuages s'inviteront ensuite plus largement en passant par la frontière néerlandaise pour recouvrir progressivement tout le pays, laissant échapper quelques flocons, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). La Lorraine belge et le littoral seront les seules régions à bénéficier d'éclaircies jusqu'en soirée.

Le vent modéré de nord-est, dont certaines rafales pourraient atteindre 50 km/h à la Côte, intensifiera l'impression de froid procurée par un mercure qui ne dépassera pas les 0°C en Ardenne et pourra même descendre jusqu'à -4°C. Les maxima seront en revanche positifs sur le reste du pays avec entre 0 et 3°C dans le centre, voire 4°C à la mer. De faibles chutes de neige seront encore possibles dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche puisque le ciel sera globalement couvert sur tout le territoire. En Hautes-Fagnes, une couche neigeuse supplémentaire de 1 à 3 cm est attendue. Le thermomètre sera gelé sous les 0°C avec -4 ou -5°C sur les hauteurs et -1 à -3°C ailleurs, sous un vent toujours modéré. Dimanche, la grisaille subsistera sur l'ensemble du pays et pourrait produire une couche de neige supplémentaire allant jusqu'à 4 ou 5 cm dans les Hautes-Fagnes. Par contre, le temps restera sec sur l'ouest de la Belgique et le littoral aura même droit à quelques éclaircies. Les températures oscilleront de -4 à -1°C en Ardenne, de -1 à 2°C dans le centre et de 2 à 5°C dans l'ouest. Éole soufflera modérément et parfois assez fort à la Côte. La nuit de dimanche à lundi restera sous les mêmes auspices avec des nuages laissant échapper quelques flocons et des minima compris entre -3 et 1°C, sous un vent faible ou modéré.