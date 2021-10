Encore un risque d'averse locale lundi après-midi

(Belga) Lundi après-midi, la nébulosité sera variable avec le risque de quelques averses localisées, principalement sur le nord et le nord-est du pays, prévoir l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 10° ou 11° sur les sommets ardennais et 16° dans le centre. Le vent sera dans l'ensemble modéré de nord-ouest.

En soirée, quelques faibles averses seront encore possibles de manière bien isolée. Le ciel sera encore partiellement nuageux. La nuit prochaine, il se couvrira depuis le nord. Quelques éclaircies pourront toutefois persister dans l'ouest. En fin de nuit, de faibles pluies feront leur apparition dans le nord-est. Les minima oscilleront entre 6° en Ardenne et 12° à la mer, sous un vent faible à parfois modéré d'ouest à nord-ouest. Mardi, il fera très nuageux au passage d'une perturbation du nord vers le sud. Des pluies ou quelques averses sont prévues. En fin d'après-midi, des éclaircies reviendront sur le nord du pays. Les maxima se situeront entre 9° et 14°. Mercredi, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque limité de faibles précipitations intermittentes. Les maxima seront compris entre 9° en Hautes Fagnes et 14° en bord de mer. Jeudi, le temps sera pratiquement sec mais assez nuageux. Les maxima se situeront entre 12° en haute Ardenne et 16° ou 17° dans le centre. Vendredi, une perturbation traversera le pays depuis le nord, apportant de faibles pluies et beaucoup de nuages. Des éclaircies pourront revenir l'après-midi depuis les Pays-Bas. Les maxima s'échelonneront entre 10° et 15°. (Belga)