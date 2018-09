Encore une belle après-midi sous le soleil avant un temps plus nuageux

(Belga) Le temps restera ensoleillé jeudi après-midi avec des maxima compris entre 20 degrés dans les Hautes-Fagnes ainsi qu'à la mer et 21 ou 22 degrés dans de nombreuses régions, annonce l'IRM dans son bulletin de la mi-journée. Le temps deviendra ensuite plus nuageux avec un risque de faibles précipitations.

Jeudi, le temps sera calme, ensoleillé et très doux. Le vent sera faible à parfois modéré de sud-sud-ouest, s'orientant en cours de journée à l'ouest-sud-ouest. Vendredi, une perturbation de faible activité transitera sur le pays à partir de la mer du nord. La nébulosité deviendra très abondante avec parfois un peu de pluie ou une ondée. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les maxima oscilleront autour de 11 degrés en Hautes-Fagnes, 15 ou 16 degrés dans le centre et 17 degrés en Lorraine Belge. Samedi, un anticyclone se développant sur le continent favorisera un temps sec et assez ensoleillé sur nos régions. Toutefois, les nuages pourront être plus abondants le long de la frontière néerlandaise mais le temps restera sec. Les maxima oscilleront entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés dans le centre. Dimanche, le temps sera d'abord sec avec une alternance de champs nuageux et d'éclaircies. En cours de journée, la nébulosité augmentera depuis le nord-ouest et le temps deviendra très nuageux sur une grande partie du pays, les éclaircies devant toutefois perdurer dans le sud. (Belga)