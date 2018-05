Traversé par une grosse coulée de boue, un home a dû être évacué à Chênée: "C'est un choc" (vidéo)

Les orages violents en région liégeoise ont provoqué des coulées de boue parfois très importantes. A Chênée, elles ont pénétré facilement à l'intérieur d'un home pour personnes âgées, qui a dû être en partie évacué. 40 résidents ont dû quitter les lieux (sur plus de 80), 15 pompiers ont été mobilisés ainsi qu'une quinzaine d’ambulances pour les transferts.

Les dégâts sont importants.

"La maison de repos est en contrebas d'une colline, et avec les orages très violents du début de soirée, une coulée de boue importante a traversé le home. Toute une partie du home est concernée. Il y a déjà eu un incident il y a une quinzaine d'années, dans des circonstances similaires", a expliqué Marc Minet, directeur de la sécurité civile à la Ville de Liège, à notre envoyé spécial cette nuit.

"Dès que l'alerte a été donnée, on a pris les contacts pour avoir de la capacité à accueillir des résidents en pleine nuit. On a pu ouvrir des places très rapidement, c'est la preuve d'une mobilisation très importante". "On a procédé à l'évacuation de la partie la plus urgente des résidents, et demain (jeudi) on continuera tranquillement". "Pour les personnes âgées, c'est un choc. Il faut une mobilisation plus importante: l'ensemble des services publics s'est mobilisé: aide médicale d'urgence, croix-rouge, police, pompiers".

Stéphanie est infirmière au home. "On a essayé d'appeler les pompiers plusieurs fois mais ils étaient déjà appelés un peu partout. La dame m'a demandé de mesurer le nombre de centimètres d'eau qu'on avait devant la porte mais cela n'était pas possible parce que si j'ouvrais la porte, tout rentrait évidemment chez nous. L'eau s'est alors inflitrée dans nos réserves alimentaires et nos réserves de langes. Les portes étaient fermées mais on voyait l'eau rentrer par la serrure. La porte a finalement lâché"