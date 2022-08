Espagne: mort d'une fillette de 20 mois dans une tempête de grêle

(Belga) Une fillette de 20 mois est morte dans la nuit de mardi à mercredi dans le nord-est de l'Espagne après avoir été touchée par un grêlon pendant un violent orage qui a fait plusieurs blessés et d'importants dégâts.

La fillette a perdu la vie après avoir reçu une boule de glace de plusieurs centimètres de diamètre sur le crâne, à La Bisbal d'Empordà, une localité située près de Gérone, en Catalogne, ont annoncé les autorités locales et sanitaires. Le grêlon "lui est tombé sur la tête" et "elle n'a pas survécu", a expliqué à la radio RAC1 Carme Vall, une conseillère municipale de La Bisbal d'Empordà. "La grêle n'est tombée que pendant dix minutes, mais ça a été dix minutes de terreur", a-t-elle ajouté. L'hôpital de Gérone, où l'enfant avait été transférée, a précisé qu'elle était âgée de 20 mois et a confirmé qu'elle était morte au cours de la nuit dans cet établissement, sans plus de précisions. Selon les services d'urgence catalans, la grêle qui a frappé la région dans la nuit a fait plusieurs blessés et provoqué d'énormes dégâts, en raison de taille des grêlons, dont le diamètre a atteint jusqu'à 10 centimètres, ont souligné les services météorologiques. A La Bisbal d'Empordà, les vitraux de l'église ont ainsi volé en éclats et de nombreuses voitures ont été endommagées, certaines ayant eu le toit enfoncé ou les vitres brisées, peut-on voir sur des images diffusées par la télévision publique. Ces intempéries se sont poursuivies mercredi avec d'importantes précipitations et des vents violents. A Vilanova del Camí, une localité à 30 kilomètres de Barcelone, un adolescent de 13 ans a été hospitalisé dans un "état critique" après voir été blessé par la chute d'une branche d'arbre mercredi en fin d'après-midi, ont déclaré les services de secours catalans.