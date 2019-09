Espagne: quatrième mort dans les inondations du sud-est

(Belga) Les pluies torrentielles et inondations qui affectent depuis mardi le sud-est de l'Espagne ont causé vendredi la mort d'une troisième et d'une quatrième personne et obligé à évacuer plus de 1.500 habitants, selon les autorités.

"Le corps sans vie d'un homme de 36 ans a été découvert entre les localités de La Jamula et Salazar" en Andalousie, ont indiqué sur Twitter les services d'urgences de cette région. Vendredi matin tôt, un homme - "d'âge moyen" selon les services d'urgence - était mort noyé à Almeria en Andalousie. Jeudi, les autorités avaient déjà annoncé qu'un homme de 61 ans et sa soeur de 51 ans étaient morts dans leur voiture emportée par les eaux, sur le territoire du village de Caudete, dans la région de Castille-La-Manche. Certaines parties du sud-est de l'Espagne ont battu ces derniers jours des records en matière de pluviométrie, ce qui a fait déborder des cours d'eau. Plus de 1.500 personnes ont été évacuées et 74 routes fermées vendredi du fait des inondations, a indiqué à la presse le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska. (Belga)