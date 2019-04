(Belga) De fortes pluies ont frappé l'est de l'île grecque de Crète le week-end dernier et ont provoqué des inondations dans les villes d'Ierapetra et Sitia. L'état d'urgence a été décrété, a indiqué lundi la chaîne publique ERT.

Lundi matin, les services de secours pompaient l'eau des bâtiments, hôtels et appartements de cette île méditerranéenne très appréciée des touristes. Les intempéries ont coûté la vie à de nombreuses têtes de bétail, selon ERT. (Belga)