Etats-Unis: une tornade fait au moins 22 morts en Alabama

(Belga) Au moins 22 personnes ont été tuées dimanche par une tornade qui a provoqué des dégâts "catastrophiques" en Alabama, dans le sud-est des Etats-Unis, selon le shérif local.

"Nous en sommes à 22 (morts) maintenant. Malheureusement, je pense que ce nombre va encore augmenter", a déclaré Jay Jones, le shérif du comté de Lee situé dans l'est de l'Alabama à la frontière avec la Géorgie. Des enfants figurent parmi les victimes, a précisé le médecin légiste du comté, Bill Harris, à la chaîne MSNBC. Plusieurs personnes sont portées disparues et d'autres ont été hospitalisées, certaines avec des "blessures très graves", a ajouté le shérif Jones, qui s'exprimait sur des chaînes de télévision locales des réseaux CBS et NBC. Selon le shérif du comté de Lee, la tornade a parcouru plusieurs kilomètres et provoqué des destructions "catastrophiques" sur une bande d'environ 400 mètres tout le long de sa trajectoire. Le shérif n'a évoqué qu'une seule tornade, mais les services météorologiques ont indiqué qu'il y en avait eu plusieurs. Selon la chaîne CNN, ce sont deux tornades qui ont frappé le comté de Lee simultanément, tandis qu'"au moins une dizaine" au total ont été recensées en Alabama et en Géorgie dans la journée de dimanche. (Belga)