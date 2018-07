Face à la sécheresse, la Ville de Tournai interdit les barbecues et les feux d'artifice

En raison de la sécheresse, le bourgmestre ff de Tournai, Paul-Olivier Delannois (PS), a signé mercredi un arrêté de police qui interdit l'allumage de feux en plein air sur l'ensemble du territoire, les lancers dans l'atmosphère d'objets en combustion, d'allumer des barbecues ou encore de jeter des objets en combustion (mégots de cigarettes, etc.) en bordure des bois, des champs, des végétations et des broussailles sèches.



Toute infraction constatée est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 350 euros. Le bourgmestre faisant fonction a signé cet arrêté sur conseil de la zone de secours de Hainaut Ouest, laquelle préconise de renforcer les mesures d'interdiction d'allumage des feux visés par le règlement général de police et ce, aussi longtemps que la sécheresse perdure. Cette ordonnance reste en vigueur tant qu'une nouvelle ordonnance constatant la levée de la période sécheresse n'a pas été prise.