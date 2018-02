Faire un jogging quand il gèle vous fera maigrir plus rapidement: les bienfaits méconnus du FROID sur notre organisme

Le froid agit positivement pour certaines parties du corps, comme la peau. Par ce temps glacial, on dépense aussi plus de calories.

Un jogging par des températures négatives est idéal pour perdre plus rapidement du poids. En effet, avec le froid, moins de sang circule directement sous la peau, car notre corps réagit dès les premières sensations. "Cette redistribution du sang vers la fonction musculaire nous rend plus dynamiques. On a plus de sang à disposition pour la fonction musculaire", a expliqué Luc Stevens, médecin du sport et nutritionniste, à notre journaliste Mathieu Langer.

Le choc thermique entraîne aussi la sécrétion d'endorphines, ces hormones qui nous font nous sentir au mieux. "L'aspect psychologique, l'aspect bien-être est important pour bien guérir", a ajouté Luc Stevens.

La guérison par le froid est d'ailleurs devenue une pratique: la cryothérapie, où les patients sont plongés dans un sas à -140 degrés. "Après la séance, je suis en forme, au moins pour 48 heures. Je suis reboosté. J'ai eu des tendinites, je n'en ai plus", a confié un témoin.

Inflammations réduites, douleurs calmées... et les vertus du froid ne s'arrêtent pas là: il rapproche aussi les hommes en quête de sérénité.