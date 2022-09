Fin de semaine nuageuse mais sèche

(Belga) Davantage de champs nuageux se développeront vendredi après-midi, avec surtout des voiles d'altitude, mais le temps restera sec, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima oscilleront entre 12 degrés en Hautes Fagnes et 17 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud-ouest. A la mer, il sera assez fort avec des rafales jusque 50 km/h.

Vendredi soir, une zone de pluie généralement modérée transitera sur la Belgique depuis l'ouest. Toutefois, quelques éclaircies et un temps généralement sec seront encore possibles sur l'est du pays dans un premier temps. En cours de nuit, les pluies concerneront l'entièreté du pays. Les minima seront compris entre 7 degrés en haute Ardenne et 13 degrés à la côte. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à assez fort avec de rafales jusque 65 km/h, voire localement un peu plus. A la côte, il sera assez fort à parfois fort avec des rafales jusque 75 km/h. Samedi matin, il y aura encore des pluies sur l'est mais des éclaircies ailleurs, puis un temps changeant avec parfois des averses. Maxima entre 12 et 18 degrés. Dimanche, nouvelle onde pluvieuse avec des précipitations potentiellement assez abondantes principalement au sud du pays, avant une amélioration en début de semaine prochaine.