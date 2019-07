Fin de semaine orageuse en perspective

(Belga) Des averses, localement orageuses, pourront éclater jeudi après-midi au sud du sillon Sambre et Meuse et éventuellement aussi en Campine. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec d'abord encore assez bien de champs nuageux, puis des éclaircies de plus en plus larges à partir de l'ouest. Les maxima se situeront entre 19 ou 20 degrés sur les hauteurs ardennaises et 24 ou 25 degrés dans l'ouest du pays; à la côte ils seront voisins de 21 ou 22 degrés. Le vent sera souvent modéré de secteur ouest à sud-ouest, selon l'IRM.

Jeudi soir et la nuit suivante, le temps sera généralement sec et souvent peu nuageux sauf dans les régions proches de la frontière avec les Pays-Bas où la nébulosité sera plus importante avec un risque de quelques ondées. Les minima seront compris entre 11 et 16 degrés. Le vent deviendra faible dans les terres, de direction variable ou de secteur sud-ouest, mais il restera modéré de secteur ouest à sud-ouest à la Côte. Vendredi, des averses se développeront à partir de l'ouest du pays et concerneront ensuite l'ensemble du pays. Elles pourront alors dégénérer localement en orages pouvant être intenses. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés, sous un vent devenant progressivement modéré d'ouest et s'orientant plus tard au secteur nord-ouest. Le temps redeviendra sec en soirée. Samedi, les averses se concentreront essentiellement sur la moitié est du pays. Le ciel sera souvent (très) nuageux avant un retour de larges éclaricies dans le courant de l'après-midi. Les maxima ne dépasseront pas 18 à 21 degrés sous un vent modéré à parfois assez fort à la mer de secteur nord. Retour dimanche d'un temps plus calme et plus sec. Des éclaircies plus larges se dessineront dans le courant de l'après-midi. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés. (Belga)