Fini la grise mine, le mois de mai fait ses adieux avec le soleil

Ravis d'échanger leur parapluie pour leurs plus belles lunettes de soleil, les Belges pourront profiter d'un ciel partagé entre nuages et larges éclaircies. Une petite bronzette pourrait s'improviser, même si les températures resteront douces pour la saison: 15 à 17°C en Ardenne, autour de 17°C à la mer et de 18 à 20°C ailleurs. Le vent pourrait cependant gâcher la fête, soufflant modérément de secteur nord-est. Au littoral, le vent se renforcera, avec des rafales jusqu'à 50 km/h. La soirée de samedi soir ne s'annonce pas fiévreuse mais plutôt sereine. Des bancs de brouillard et/ou des champs de nuages bas pourraient se former en seconde partie ou fin de nuit, surtout au nord et dans les vallées ardennaises. Dans ces dernières, les minima ne dépasseront pas les 6°C tandis qu'ils grimperont jusqu'à 9°C ailleurs. Après la dissipation de grisaille matinale dimanche, le soleil inondera la Belgique. Les températures grimperont encore un peu, avec 16 à 18°C prévus sur les hauteurs de l'Ardenne, 18 ou 19°C à la Côte et 20 à 22°C ailleurs. Le vent restera modéré et parfois assez fort au littoral avec une nouvelle fois des rafales jusqu'à 50 km/h. Le mois de mai se terminera en beauté lundi avec du soleil et des températures propices aux barbecues, allant jusqu'à 24°C en Campine. Ce temps plus estival devrait demeurer jusque mercredi, date à laquelle le risque d'averses augmentera progressivement. (Belga)