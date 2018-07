Florence est choquée par son thermomètre à Froidchapelle: "40 degrés à l'ombre!"

Pour ce mercredi après-midi, l'Institut royal météorologique a prévu des températures maximales de 29 à 34 degrés dans l'intérieur des terres. Sous une chaleur accablante, plusieurs personnes ont cependant pu observer des températures bien supérieures. C'est le cas de Florence, une habitante de Froidchapelle, une commune située dans le sud du Hainaut. Elle nous a envoyé cette photo via le bouton orange Alertez-nous:



"40 degrés à l'ombre!", commente Florence, choquée par l'ampleur de la canicule.



Du côté de Frameries, dans le Hainaut près de la frontière française, Tom a lui aussi été surpris par la température indiquée par le tableau de bord de sa voiture. "37,5 degrés sur Frameries, je n’ai jamais vu ça!", écrit-il.





De son côté, Martine supporte mal la chaleur. "Il fait malade, pas un brin de vent ici à Fontaine-l'Évêque. Tout est fermé, la ventilation fonctionne et encore 30 degrés dans la maison. À l'extérieur, c'est impossible à respirer", nous décrit-elle à 16h25, photo à l'appui.





À Loncin, Pascal a aussi photographié le tableau de bord de son véhicule: le capteur de la voiture indique 40 degrés.







Les températures vont rester élevées



Si le soleil a été accueilli en héros en début du mois de juillet, il commence à se faire lourd pour certains. Les températures ne baisseront cependant pas de si tôt. Jeudi, les maxima seront de 30 degrés à la Côte et 36 degrés dans le centre. "Ensuite, des nuages cumulifiormes se développeront et pourront donner lieu à une averse orageuse l'après-midi. Dans la plupart des régions, le temps restera toutefois sec", indique l'IRM, l'Institut royal météorologique.



Vendredi, les maxima resteront très élevés: 29 degrés en Haute Ardenne, 30 degrés à la côte, 33 à 36 degrés dans le centre et 36 degrés ou un peu plus en Campine.



Samedi apportera une petite bouffée d'oxygène, avec le passage sur le pays d'un front froid. "Nous changerons de masse d'air et reviendrons vers des températures moins chaudes et plus supportables. Cette transition se marquera par une nébulosité variable à abondante donnant lieu à un peu de pluie parfois accompagnées d'averses orageuses", précise l'IRM. Les maxima seront de 23 à 27 degrés.



Mais dès dimanche, le soleil fera bel et bien son retour, avec des maxima de 22 degrés à la Côte et de 25 à 28 degrés dans le reste de la Belgique.



En début de semaine prochaine, le mercure devrait encore flirter avec les 30 degrés.