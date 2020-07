Forte chaleur sur tout le pays, avec des maxima allant jusqu'à 36 degrés localement

(Belga) Il fera extrêmement chaud et ensoleillé, avertit vendredi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin à la mi-journée. Les maxima seront compris entre 30 degrés en Haute Ardenne et 36 degrés sur l'ouest dans les régions proches de la France, voire un peu plus localement. Les températures baisseront progressivement dès samedi.

Ce vendredi soir, la chaleur sera encore fort présente. Dans l'est, le ciel sera encore serein tandis que la nébulosité augmentera dans l'ouest du pays. Une averse orageuse pourrait y éclater, selon l'IRM. La nuit suivante, le ciel deviendra partout partiellement nuageux avec le risque de développement d'un orage ou d'une averse. Il fera doux avec des minima de 17 degrés en Ardenne à 23 degrés dans les grandes villes. Samedi, il fera encore nuageux sur l'ouest de la Belgique avant le retour de larges éclaircies l'après-midi. Dans les autres régions, le ciel sera changeant avec encore un risque d'averses. De l'air moins chaud gagnera le pays depuis l'ouest. Les maxima se situeront entre 23 ou 24 degrés à la mer et encore 32 degrés en Lorraine belge. Dimanche, le ciel sera partiellement nuageux avec la possibilité de quelques faibles averses isolées. Les maxima seront compris entre 20 degrés à la mer et 24 ou 25 degrés en Lorraine belge, sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest. (Belga)