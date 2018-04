Fortes averses attendues mercredi

(Belga) De fortes averses sont attendues mercredi avec un vent soutenu de sud, annonce l'IRM. Les maxima iront jusqu'à 15 degrés avant un temps plus frais jeudi.

Dans l'après-midi de mercredi, les averses pourront être orageuses, avertit l'IRM. Les rafales de vent lors de ces orages pourront dépasser les 80 km/h. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la nébulosité sera variable mais les averses se feront plus rare. Les minima seront compris entre 3 et 7 degrés. Jeudi, quelques averses résiduelles tomberont encore sur l'ensemble du territoire avant la venue d'un temps plus sec à partir du littoral dans l'après-midi. Le fond de l'air sera relativement frais avec des températures ne dépassant pas 9 ou 10 degrés. (Belga)