Fortes chaleurs attendues ce mercredi: comment y faire face?

Quels sont les petits trucs pour se protéger de la chaleur? Chacun a ses conseils et ses manies pour passer entre les rayons du soleil en toute sérénité.

Au coeur de la vallée mosane, Anhée est un village de 7.000 habitants situé au bord de l'eau. Renato pêche. Il est à la manoeuvre et nous confie sa recette pour face à la chaleur. Vêtu légèrement, il ne quitte pas sa casquette: "Aujourd'hui, j'ai mis ma casquette parce que j'ai senti que cette fois, le soleil allait frappé... Quand j'ai trop chaud, je mets ma combinaison de jet-ski et je saute dans l'eau."

Sur le marché, ce matin la température commence à grimper. Chez ce maraîcher le désir des clients se tourne vers les aliments "fraîcheur."

Kinette, une cliente témoigne: "J'ai pris un chou-fleur pour le manger froid. Des tomates, des concombres et puis des fruits: des pêches..."

Louis-Marie, un autre client explique: "Je vais prendre des tomates pour me préparer des tomates- crevettes, je vais faire des pêches au thon, c'est bon pour rafraîchir."

Après une balade entre les échoppes, certains marquent un temps de pause, comme Suzanne, une centenaire, qui a su dénicher un coin d'ombre. Elle témoigne: "Il ne faut pas rester en plein soleil. Il fait trop chaud. Ou alors il faut aller à la mer..."

C'est la hantise de Nadine: souffrir de la chaleur alors elle lutte à sa manière. Elle s'hydrate en suffisance mais surtout, elle aère les pièces le matin et ferme les rideaux quand le soleil est menaçant. "Si je ne ferme pas mes tentures et tout ça, je ne me sens pas bien alors..."

Alain, sur la Meuse, préfère faire du kayak. De cette sorte, une agréable brise lui caresse le visage.

A quoi faut-il s'attendre cette semaine?

Mercredi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec toutefois un peu plus de champs nuageux en cours de journée. En fin d'après-midi et en soirée, on notera un faible risque d'un orage de chaleur localisé. Il fera très chaud avec des maxima de 26 degrés à la mer à localement 31 ou 32 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent sera d'abord faible de secteur est à sud-est, puis il deviendra faible à modéré de sud-sud-ouest. Au littoral, une brise de mer de mer de nord s'établira.

Jeudi, la nébulosité sera variable avec quelques périodes de temps ensoleillé mais, dans le courant de l'après-midi et de la soirée, des averses et des orages arriveront depuis le sud. Il fera lourd avec des maxima de 30 degrés dans le centre et, dans l'est, éventuellement même jusqu'à 34 degrés. A la mer, on pourrait atteindre les 27 degrés avant que la brise de mer ne se lève.

Vendredi, la nébulosité sera abondante et des averses, parfois intenses et localement accompagnées d'orage, sont attendues sur de nombreuses régions. Les températures atteindront vraisemblablement encore 27 à 29 degrés dans le centre et l'est du pays. A la mer, par contre, le mercure ne devrait pas dépasser les 19 ou 20 degrés.

Samedi, le ciel sera variable à très nuageux avec l'une ou l'autre averse. Il fera plus frais avec des maxima de l'ordre de 23 degrés dans le centre du pays.

Dimanche, le temps semble rester sec en beaucoup d'endroits avec quelques éclaircies même si le risque de quelques averses (orageuses) augmentera en cours de journée. Les maxima pourraient à nouveau être proches de 27 degrés voire plus.