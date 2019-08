Fortes précipitations attendues vendredi et une journée venteuse samedi

(Belga) Les précipitations seront importantes vendredi après-midi et l'IRM annonce un code jaune pour les orages vendredi et les rafales de vent samedi.

L'Institut royal météorologique prévoit vendredi après-midi des averses localement intenses avec un risque d'orage et beaucoup de précipitations en peu de temps. Au sud-est, il y aura un risque de grêle. Il fera assez chaud avec des maxima entre 23 et 27 degrés. Le vent sera modéré et parfois localement assez fort de secteur sud. Le vent soufflera jusqu'à 60 km/h, voire plus sous les orages. Dans la nuit de vendredi à samedi, des averses orageuses sont attendues dans la moitié est ou sud-est du pays, localement fortes avec risque de grêle ou de rafales. Le temps deviendra assez rapidement sec depuis l'ouest. La nuit sera douce avec des minima entre 15 et 19 degrés. Le vent restera soutenu. Le début de week-end sera venteux avec des rafales qui pourront atteindre 80 km/h à la Côte. Le ciel se partagera entre nuages et éclaircies et le temps restera le plus souvent sec. Les maxima seront compris entre 21 et 25 degrés. Conditions plus calmes dimanche même si quelques faibles ondées ne sont pas exclues au littoral et en Gaume. Les maxima oscilleront entre 20 et 23 degrés. Le vent perdra son intensité et sera modéré de secteur ouest. (Belga)