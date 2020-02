Fortes rafales de vent et pluie: Dennis n'est pas vraiment une "tempête" mais plutôt une "bombe cyclonique"

Si vous sortez ce dimanche, vous risquez d'être vite décoiffé. Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h sont prévues, surtout en fin de journée. Tout le pays est concerné. Mais petite précision, Dennis n'est pas réellement une "tempête".

La dépression Dennis qui balaye notre pays ce dimanche n'est pas vraiment une "tempête" mais plutôt une "bombe cyclonique", révèle ce dimanche matin Bel RTL.

Ce nom peut paraître impressionnant mais, dans les faits, c'est tout l'inverse. Dennis ne rentre pas dans la catégorie des tempêtes car il est moins puissant que la tempête Ciara qui a touché notre pays la semaine dernière.

Il n'empêche, le vent sera bien présent ce dimanche, surtout en fin de journée. "On a eu des rafales jusqu’à 80km/h. Dans le port de Zeebruges, on a eu 90km/h. Les plus fortes rafales sont prévues jusqu'à 100km/h lors du passage du front froid. Ce sera entre 16h et 21h. Soit 18h-19h sur le centre du pays et 21h sur l’extrême est. Durant la nuit prochaine, normalement le temps va se calmer", indique ce dimanche matin David Dehenauw, le chef du bureau du temps à l'Institut royal météorologique (IRM).

L'IRM a d'ailleurs émis une alerte jaune pour l'ensemble du pays, depuis la nuit dernière jusqu'à ce soir 23h. Le temps sera, par ailleurs, très nuageux et le pays traversé de l'ouest vers le centre dans l'après-midi par une zone de pluie active. Côté mercure, il fera très doux pour la saison, avec des maxima oscillant entre 11 et 16 degrés.

La semaine débutera avec une nébulosité variable et des averses, principalement dans l'après-midi. Du côté des températures, le thermomètre affichera entre 6 et 10 degrés. Quelques éclaircies devraient intervenir mardi, qui alterneront avec des passages nuageux pouvant être porteurs d'averses. Celles-ci pourraient revêtir un caractère hivernal en Ardenne. Le mercure atteindra 4 à 9 degrés.