France: 1.600 personnes évacuées à cause des inondations, un Allemand porté disparu

(Belga) De fortes pluies ont frappé jeudi le sud de la France et provoqué des inondations qui ont mené à l'évacuation de 1.600 personnes, indiquent vendredi les médias français. Un Allemand de 75 ans, qui encadrait une colonie de vacances, est porté disparu.

Quelque 1.600 personnes, principalement des campeurs, ont été évacuées dans les départements de la Drôme, de l'Ardèche et du Gard. Ce dernier a été fortement touché avec 750 personnes déplacées, dont au moins 184 campeurs, précise France 24. Cinq adolescents et cinq adultes ont été hospitalisés pour des blessures légères ou des hypothermies à l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze, a indiqué le commandant Jérôme Tallaron, responsable de la communication des pompiers du Gard, cité par les médias. Un septuagénaire, qui accompagnait une colonie de vacances allemande, est également porté disparu. "On a retrouvé sa voiture emportée par les flots. Pour le moment, les opérations de reconnaissance sont restées vaines", selon le commandant des pompiers. L'intervention dans le nord du Gard a mobilisé 120 pompiers puis 120 renforts, quatre hélicoptères et de nombreux gendarmes et militaires, souligne Le Monde. La vigilance orange a été levée jeudi soir vers 22h00. Avec des précipitations cumulées ayant atteint 150 à 200 mm, la préfecture du Gard juge le phénomène "exceptionnel". Les orages s'évacuent désormais en mer, selon Météo France. (Belga)