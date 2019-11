France: encore 14.500 foyers privés d'électricité dans la Drôme après les chutes de neige

(Belga) Plus de 90% des foyers privés d'électricité par la neige tombée jeudi sur la région Rhône-Alpes ont été réalimentés mais 14.500 devaient encore se passer de courant lundi soir dans la Drôme, selon la préfecture du département.

La neige, lourde et collante, a provoqué des chutes d'arbres sur les lignes électriques et endommagé les câbles, privant d'électricité jusqu'à 330.000 foyers au total dans la région. Le gestionnaire du réseau de distribution a déployé 2.300 agents et des centaines de groupes électrogènes ces derniers jours en Rhône-Alpes pour réalimenter les habitants en courant, en particulier dans les zones les plus isolées. Dans la Drôme, les agents de RTE et d'Enedis travaillaient au rétablissement d'une ligne de moyenne tension qui pourrait permettre à près de 8.000 foyers de retrouver l'électricité plus tard dans la soirée, a précisé la préfecture. Une dizaine d'écoles primaires drômoises resteront fermées mardi ainsi que le collège de la Chapelle-en-Vercors. Des hébergement, en plus de ceux d'urgence en activité toute l'année, restaient également ouverts lundi soir pour offrir un toit et du chauffage aux personnes privées d'électricité. Par ailleurs, l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué lundi continuer à recevoir des signalements d'intoxications au monoxyde de carbone dues au dysfonctionnement d'appareils de chauffage ou à une utilisation inappropriée de chauffages d'appoint ou de groupes électrogènes en cas de coupure d'électricité. L'ARS rappelle que les groupes électrogènes ne doivent pas être installés à l'intérieur des bâtiments. Dimanche, en Isère, un couple de septuagénaires privé de courant a été retrouvé mort à son domicile, intoxiqué au monoxyde de carbone émanant d'un groupe électrogène. L'opérateur de téléphonie Orange avait indiqué dès lundi matin que plus de 50.000 des 60.000 lignes du réseau téléphonique ou internet coupées par les intempéries en Drôme-Ardèche avaient été rétablies. (Belga)