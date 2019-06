France: un groupe d'ados frappé par la foudre, pronostic vital engagé pour l'un d'eux

(Belga) Plusieurs adolescents, membres d'un club de football, ont été frappés par la foudre mardi soir alors qu'ils s'entraînaient au stade de Saint-Nicolas-lèz-Arras (Pas-de-Calais) et le pronostic vital est engagé pour l'un d'entre eux, a-t-on appris de sources concordantes.

"Un violent impact de foudre s'est abattu à 18h30" sur le stade, "alors qu'un groupe d'adolescents membres du club local s'entraînait avec leur éducateur", a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais, confirmant une information de France 3. Le groupe était composé de 24 adolescents, tous âgés de 13 à 15 ans. Parmi eux, "un jeune est dans un état préoccupant et a été transporté au CHRU de Lille", a poursuivi la préfecture. Selon une source médicale au sein du centre hospitalier, "ce jeune a été victime d'un arrêt cardiaque, a été réanimé par le SAMU d'Arras, puis transféré à Lille en réanimation pédiatrique", et "son pronostic vital est engagé". Un autre jeune, "est sérieusement blessé" mais "dans un état stationnaire", a ajouté la préfecture. Egalement transféré au CHRU de Lille, "il est actuellement aux urgences pédiatriques mais son état n'inspire pas d'inquiétudes", a-t-on précisé au sein de l'hôpital. Selon la préfecture, "huit autres jeunes, ainsi que leur éducateur sont sous surveillance médicale" et "14 ont été choqués mais sont hors de danger". Météo France avait placé mardi les cinq départements de la région Hauts-de-France en vigilance orange "en raison d'un épisode orageux avec grêle et violentes rafales de vent", à compter de 16H00 et jusqu'à 22H00. (Belga)