Gare au brouillard attendu en début de matinée ce vendredi sur tout le pays

Cette nuit et ce vendredi en début de matinée, du brouillard pourra progressivement concerner de nombreuses régions depuis l'ouest. On peut craindre des visibilités inférieures à 100 ou 200 m. C'est pour cela que l'IRM émet une alerte jaune au brouillard sur l'ensemble du pays.

Vendredi à l'aube, il faudra donc être attentif au brouillard présent sur de nombreuses régions. Ensuite, la visibilité va s'améliorer et le ciel deviendra changeant. Le temps restera généralement sec avec des maxima de 13 ou 14 degrés en Hautes Fagnes ainsi qu'en bord de mer à 18 degrés dans le centre du pays. Le vent, d'abord faible de direction variable, s'orientera au secteur nord à nord-est et deviendra faible à modéré dans l'intérieur. A la côte, le vent deviendra modéré dans le courant de l'après-midi, chassant la grisaille qui y persistera plus longtemps.